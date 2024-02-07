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Джо Томассон перешёл из «Гранады» в «Маккаби»

Джо Томассон перешёл из «Гранады» в «Маккаби»
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Тель-авивский «Маккаби» подписал контракт с американским защитником Джо Томассоном (30, 193). Игрок воспользовался пунктом в контракте с «Гранадой», по которому он может покинуть испанский клуб, если будет предложение от команды, выступающей в Евролиге.

В испанской лиге Джо Томассон набирал в среднем 14,1 очка за игру, делал по 3,4 подбора и передачи и 1,1 перехвата.

Ранее Томассон уже играл в Израиле за клуб «Хапоэль Гильбоа», там его показатели были чуть выше: 14,2 очка и 4,4 передачи.

Томассон играл за две российские команды. В 2018-м – за ярославский «Буревестник» и в 2022-м – за «Зенит». В составе петербургской команды разыгрывающий защитник стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ. В 14 матчах Единой лиги ВТБ его статистика составила 5,1 очка, 1,6 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру. В случае с «Зенитом» Джо тоже покинул команду до окончания контракта, отыграв полгода вместо двух.

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Источник: игрок «Маккаби» Хайфа Лесовой зарегистрирован в команде как израильтянин
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