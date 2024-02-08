Названо условие, при котором «Сиксерс» постараются подписать Пола Джорджа

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж попал в список трансферных интересов «Филадельфии Сиксерс». Об этом рассказал авторитетный журналист Крис Хэйнс. По его сведениям, «Сиксерс» постараются заполучить Джорджа, если тот не сможет договориться с «Клипперс» о продлении контракта.

В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пол принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 22,3 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,6 передачи.

«Клипперс» в настоящий момент занимают четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 34 победы и 16 поражений. «Филадельфия» располагается на пятой позиции в Восточной конференции (30 побед – 20 поражений).