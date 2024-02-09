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«Миннесота» в гостях одержала победу над «Милуоки»

«Миннесота» в гостях одержала победу над «Милуоки»
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Сегодня, 9 февраля, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Милуоки Бакс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости победили со счётом 129:105.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Эй Джей Грин. На его счету 27 очков, два подбора и три результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Джей Краудер отметился 21 очком, восемью подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Янним Адетокунбо (17), Брук Лопес (12) и Бобби Портис (12).

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 26 очков, совершил три подбора и сделал девять передач. Центровой Карл-Энтони Таунс отметился 19 очками, пятью подборами и одной передачей.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
105 : 129
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Милуоки Бакс: Грин - 27, Краудер - 21, Адетокунбо - 17, Портис - 12, Лопес - 12, Коннотон - 9, Бисли - 3, Боучэмп - 2, Адетокунбо - 2, Лиллард, Джексон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Таунс - 19, Конли - 18, Рид - 17, Гобер - 16, Андерсон - 8, Макдэниелс - 8, Александер-Уолкер - 7, Майнотт - 5, Никс - 3, Миллер - 2, Мур, Гарза
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