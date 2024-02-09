«Миннесота» в гостях одержала победу над «Милуоки»

Сегодня, 9 февраля, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Милуоки Бакс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости победили со счётом 129:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Эй Джей Грин. На его счету 27 очков, два подбора и три результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Джей Краудер отметился 21 очком, восемью подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Янним Адетокунбо (17), Брук Лопес (12) и Бобби Портис (12).

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 26 очков, совершил три подбора и сделал девять передач. Центровой Карл-Энтони Таунс отметился 19 очками, пятью подборами и одной передачей.