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Роб Пелинка сделал заявление на тему усиления состава «Лейкерс»

Роб Пелинка сделал заявление на тему усиления состава «Лейкерс»
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, почему команда не совершила какой-либо обмен во время дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации, а также высказался о вариантах по усилению состава.

«Наши болельщики понимают, что этот сезон невероятно важен. На рынке выкупа есть действительно хорошая группа игроков. Так что мы будем искать способы улучшить команду. Что касается дедлайна, то нельзя купить дом, который не продаётся. Мы потратили много времени на поиск способов сделать нашу команду лучше. Но правильного решения не было», — сказал Пелинка на пресс-конференции.

Ранее Пелинка раскрыл детали разговора с лидером команды Леброном Джеймсом перед дедлайном НБА.

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