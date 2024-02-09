Фил Джексон рассказал о реакции Джордана на слова Коби, что тот обыграет его 1 на 1

Легендарный тренер Фил Джексон, известный по многолетней работе с «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал историю о том, как Коби Брайант однажды сказал Майклу Джордану, что переиграл бы его в противостоянии один на один.

«Мы встретились однажды. Мы с Майклом сидели в комнате отдыха, и Коби зашёл после душа и пресс-конференции. Он сел и сказал: «Майкл, я могу победить тебя в игре один на один». И Майкл ответил: «Ну, я думаю, ты правда мог бы, мне 37, тебе 22, всё верно», — приводит слова Джексона Fadeaway World.

Напомним, 8 февраля возле арены «Лос-Анджелес Лейкерс» была установлена статуя Коби Брайанта. Эта статуя является первой из трёх, что установят в память о Брайанте. Оставшиеся две откроют позже. Дата пока обсуждается. Отметим, что дата церемонии выбрана неспроста — 08.02.2024. Все цифры связаны с игровыми номерами легенды НБА и номером его дочери Джианны, погибшей вместе с ним в вертолёте.