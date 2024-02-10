Все результаты игрового дня Евролиги 9 февраля

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Завершились четыре заключительных матча 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

«Жальгирис» в напряжённой концовке добился победы над «Црвеной Звездой». «Панатинаикос» переиграл «Фенербахче», уступая 12 очков по ходу первой четверти. «Барселона» без проблем обыграла «Альбу». А «Виртус» на своей площадке уступил «Монако».

Результаты игрового дня Евролиги 9 февраля:

«Црвена Звезда» — «Жальгирис» — 91:93;

«Панатинаикос» — «Фенербахче» — 74:63;

«Барселона» — «Альба» — 93:77;

«Виртус» — «Монако» — 78:80.

Мадридский «Реал» продолжает возглавлять таблицу Евролиги. На счету действующего победителя турнира 22 победы при четырёх поражениях. На второй строчке располагается «Барселона» (18 побед — восемь поражений).

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