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Все результаты игрового дня Евролиги 9 февраля

Все результаты игрового дня Евролиги 9 февраля
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Завершились четыре заключительных матча 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

«Жальгирис» в напряжённой концовке добился победы над «Црвеной Звездой». «Панатинаикос» переиграл «Фенербахче», уступая 12 очков по ходу первой четверти. «Барселона» без проблем обыграла «Альбу». А «Виртус» на своей площадке уступил «Монако».

Результаты игрового дня Евролиги 9 февраля:

«Црвена Звезда» — «Жальгирис» — 91:93;
«Панатинаикос» — «Фенербахче» — 74:63;
«Барселона» — «Альба» — 93:77;
«Виртус» — «Монако» — 78:80.

Мадридский «Реал» продолжает возглавлять таблицу Евролиги. На счету действующего победителя турнира 22 победы при четырёх поражениях. На второй строчке располагается «Барселона» (18 побед — восемь поражений).

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Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
09 февраля 2024, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
91 : 93
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Смарт, Лазаревич, Ханга, Давидовац, Митрович , Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, душ Сантуш
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Самнер, Димша, Лавриновичюс, Мэнек, Буткевичюс, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
09 февраля 2024, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
74 : 63
Фенербахче
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Папапетру, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou, Манцукас
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Нуа, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
09 февраля 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
93 : 77
Альба
Берлин, Германия
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Никич, Кумадже, Тиман, Бин
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
09 февраля 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
78 : 81
Монако
Монако, Монако
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Холл, Джеймс
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