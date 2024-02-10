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Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» прервать 4-матчевую победную серию «Нью-Орлеана»

Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» прервать 4-матчевую победную серию «Нью-Орлеана»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра проходила в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 139:122.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Гости удачнее провели стартовый отрезок встречи и выиграли его со счётом 39:36, ключевой в матче можно назвать вторую четверть, которая завершилась со счётом 51:35 в пользу игроков «Лейкерс». Во второй половине на площадке шла равная борьба, которая не позволила баскетболистам «Пеликанс» рассчитывать на итоговый успех.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл, который набрал 30 очков и отдал пять передач. Отметим также дабл-дабл 39-летнего лидера калифорнийского клуба Леброна Джеймса, отметившегося 21 очком, четырьмя подборами и 14 передачами.

Эта победа стала для «Лейкерс» 28-й в 54 матчах текущего сезона. На счету «Пеликанс» 30 побед и 22 поражения.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
139 : 122
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 30, Ривз - 27, Джеймс - 21, Хатимура - 21, Дэвис - 20, Вуд - 9, Хэйс - 6, Принс - 3, Мэйс - 2, Худ-Скифино, Уиндлер, Льюис
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 30, Ингрэм - 22, Макколлум - 19, Джонс - 13, Валанчюнас - 10, Дэниэлс - 7, Альварадо - 7, Хоукинс - 5, Мёрфи - 5, Нэнс - 4, Зеллер, Робинсон-Эрл
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