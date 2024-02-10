Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» прервать 4-матчевую победную серию «Нью-Орлеана»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра проходила в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 139:122.

Гости удачнее провели стартовый отрезок встречи и выиграли его со счётом 39:36, ключевой в матче можно назвать вторую четверть, которая завершилась со счётом 51:35 в пользу игроков «Лейкерс». Во второй половине на площадке шла равная борьба, которая не позволила баскетболистам «Пеликанс» рассчитывать на итоговый успех.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл, который набрал 30 очков и отдал пять передач. Отметим также дабл-дабл 39-летнего лидера калифорнийского клуба Леброна Джеймса, отметившегося 21 очком, четырьмя подборами и 14 передачами.

Эта победа стала для «Лейкерс» 28-й в 54 матчах текущего сезона. На счету «Пеликанс» 30 побед и 22 поражения.