«Вперёд, ЦСКА!» Уилл Бартон — после успешного медобследования

Новичок ЦСКА Уилл Бартон прошёл медобследование в одной из частных московских клиник. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Всем привет! Уилл Бартон с вами. С нетерпением жду встречи с болельщиками и дебюта в «Мегаспорте». Вперёд, ЦСКА!» — заявил по окончании обследования 33-летний Бартон.

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Уилл Бартон прибыл в Москву вчера, 9 февраля. В конце января он подписал с московским клубом контракт до окончания нынешнего сезона.

В НБА Бартон провёл 11 сезонов – в «Портленде», «Денвере», «Вашингтоне» и «Торонто». Его средние показатели: 11,2 очка, 4,1 подбора, 2,7 передачи, 35,5% точности трёхочковых. В 2016 году Уилл участвовал в конкурсе данков в рамках Матча всех звёзд.