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МБА — Уралмаш. Прямая трансляция
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«Уралмаш» на выезде переиграл МБА в рамках второго этапа Единой лиги

«Уралмаш» на выезде переиграл МБА в рамках второго этапа Единой лиги
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Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московской МБА и екатеринбургским «Уралмашем». Встреча прошла на арене «Баскет Холл Москва» в Москве и завешилась победой гостей со счётом 81:78.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Баскетболисты екатеринбургского клуба действовали удачнее в трёх стартовых игровых отрезках и благодаря этому добились итоговой победы.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер, который принёс в копилку «Уралмаша» 19 очков, три подбора, четыре передачи и пять перехватов.

«Уралмаш» занимает второе место в турнирной таблице второй группы второго этапа Единой лиги. МБА находится на 12-й строчке.

Отметим, что команды встречались менее недели назад в рамках первого этапа, тогда клуб из Екатеринбурга также одержал победу на своей площадке.

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