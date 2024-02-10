«Уралмаш» на выезде переиграл МБА в рамках второго этапа Единой лиги

Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московской МБА и екатеринбургским «Уралмашем». Встреча прошла на арене «Баскет Холл Москва» в Москве и завешилась победой гостей со счётом 81:78.
Баскетболисты екатеринбургского клуба действовали удачнее в трёх стартовых игровых отрезках и благодаря этому добились итоговой победы.
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер, который принёс в копилку «Уралмаша» 19 очков, три подбора, четыре передачи и пять перехватов.
«Уралмаш» занимает второе место в турнирной таблице второй группы второго этапа Единой лиги. МБА находится на 12-й строчке.
Отметим, что команды встречались менее недели назад в рамках первого этапа, тогда клуб из Екатеринбурга также одержал победу на своей площадке.