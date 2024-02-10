Единая лига объявила имена троих участников конкурса данков Матча звёзд

Би Джей Джонсон («Парма» Пермь), Брандон Гаррет («Автодор» Саратов), Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань» Краснодар) — первые три участника конкурса данков, который пройдёт в рамках Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Всего в нём будут четыре конкурсанта. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В нынешнем сезоне Единой лиги Би Джей Джонсон принял участие в 25 матчах за «Парму», набирая в среднем за игру 19,5 очка, совершая 5,7 подбора и отдавая 1,2 результативной передачи. На счету Брандона Гаррета 12 проведённых игр при 5,6 очка в среднем за матч, 3,4 подбора и 0,6 передачи. Статистика Девона Акун-Пёрселла: 19 сыгранных матчей, 16,6 результативного балла в среднем за игру, 3,3 подбора и две результативные передачи.