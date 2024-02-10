«У нас весь сезон проблемы с менталитетом». Анзулович — о победе над «Минском»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился впечатлениями от победы над белорусским «Минском» (79:71) в матче второго этапа Единой лиги ВТБ.

«Мы выиграли, но недовольны качеством игры. Наши болельщики должны знать: целую неделю болел Роберсон, и он не должен был сегодня играть. Но сегодня заболел Умрихин, и я попросил Роберсона помочь команде. И он очень помог, сыграв 10 минут. Целую неделю мы имели только семь человек на тренировках. Ребич вчера первый раз тренировался за две недели. И при всём этом, имея 15 очков преимущества, ты должен доигрывать до конца.

Но у нас весь сезон такие же проблемы с менталитетом, какие были и сегодня. Когда мы играем как команда, когда мы стараемся, мы играем хорошо. Когда же мы начинаем думать, что мы очень хороши – тогда у нас возникают проблемы. И так продолжается с самого начала сезона. Поздравляю команду с победой, но через три дня мы должны играть на двести процентов лучше!», — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги.