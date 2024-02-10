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«У нас весь сезон проблемы с менталитетом». Анзулович — о победе над «Минском»

«У нас весь сезон проблемы с менталитетом». Анзулович — о победе над «Минском»
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился впечатлениями от победы над белорусским «Минском» (79:71) в матче второго этапа Единой лиги ВТБ.

«Мы выиграли, но недовольны качеством игры. Наши болельщики должны знать: целую неделю болел Роберсон, и он не должен был сегодня играть. Но сегодня заболел Умрихин, и я попросил Роберсона помочь команде. И он очень помог, сыграв 10 минут. Целую неделю мы имели только семь человек на тренировках. Ребич вчера первый раз тренировался за две недели. И при всём этом, имея 15 очков преимущества, ты должен доигрывать до конца.

Но у нас весь сезон такие же проблемы с менталитетом, какие были и сегодня. Когда мы играем как команда, когда мы стараемся, мы играем хорошо. Когда же мы начинаем думать, что мы очень хороши – тогда у нас возникают проблемы. И так продолжается с самого начала сезона. Поздравляю команду с победой, но через три дня мы должны играть на двести процентов лучше!», — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Группа Б
10 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
79 : 71
Минск
Минск
Самара: Хоукинс - 13, Далтон - 11, Загорац - 11, Гудумак - 8, Платонов - 8, Томпсон - 7, Викторов - 7, Роберсон - 6, Ребич - 5, М. Кулагин - 3, Зверев, Разумов
Минск: Огунгбени-Джексон - 23, Чебашек - 23, Мотовилов - 9, Зечевич - 6, Микульский - 6, Дуду - 3, Борисевич - 1, Щербаков, Стубеда, Васковцов
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