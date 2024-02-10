«Заслуженный итог». Тренер МБА Василий Карасёв — о поражении от «Уралмаша»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение в матче группы Б второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» (78:81).

«Заслуженный итог, у нас не нашлось нужного количества людей, которые могут играть жёстко, на грани фола. Провальное начало задало тон игре, если взять вторую половину, защита была удовлетворительная, но качество защиты и нападения должно улучшаться.

Пока мы играем быстро, у нас что-то получается, как только устаём и переходим на позиционное нападение, индивидуального мастерства не хватает. Как только стали агрессивнее в третьей четверти, появились лёгкие мячи, но этого не хватило», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.