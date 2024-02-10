«Заслуженный итог». Тренер МБА Василий Карасёв — о поражении от «Уралмаша»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение в матче группы Б второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» (78:81).
«Заслуженный итог, у нас не нашлось нужного количества людей, которые могут играть жёстко, на грани фола. Провальное начало задало тон игре, если взять вторую половину, защита была удовлетворительная, но качество защиты и нападения должно улучшаться.
Пока мы играем быстро, у нас что-то получается, как только устаём и переходим на позиционное нападение, индивидуального мастерства не хватает. Как только стали агрессивнее в третьей четверти, появились лёгкие мячи, но этого не хватило», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.
Единая лига ВТБ . Группа Б
10 февраля 2024, суббота. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
78 : 81
Уралмаш
Екатеринбург
МБА: Лопатин - 19, Трушкин - 17, Якушин - 12, Воронов - 11, Исмаилов - 6, Касаткин - 5, Коновалов - 5, Голдырев - 3, Барашков, Минченко, Личутин, Валиев
Уралмаш: Уиттакер - 19, Эллис - 16, Писклов - 13, Нэвелс - 11, Захаров - 10, Нэльсон - 6, Глазунов - 4, Даглас - 2, Пынько, Новиков, Балашов, Михеев
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