Женская сборная России уступила Беларуси в рамках Кубка Дружбы

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Завершился матч между женскими сборными России и Беларуси, прошедший в рамках товарищеского турнира Кубок Дружбы. Встреча состоялась в Минске (Беларусь). Хозяйки одержали победу со счётом 73:70.

Стартовая четверть завершилась в пользу белорусской национальной команды — 24:17. К большому перерыву их преимущество увеличилось ещё на четыре очка. Во второй половине матча россиянки сумели значительно сократить отставание, но всё-таки уступили с разницей в три очка.

Самым результативным игроком матча стала разыгрывающая сборной Беларуси Александрия Бентли, набравшая 21 очко. В составе российской сборной больше всех очков на свой счёт записала капитан Нина Глонти (16).

Завтра, 11 февраля, состоится второй матч между этими командами. Время начала встречи — 15:00 мск.