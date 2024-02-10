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Мэрион: Дончич более талантливый, чем Новицки. В плане достижений их невозможно сравнивать

Мэрион: Дончич более талантливый, чем Новицки. В плане достижений их невозможно сравнивать
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Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шон Мэрион отреагировал на слова главного тренера команды «Даллас Маверикс» Джейсона Кидда, который сказал, что разыгрывающий Лука Дончич уже превзошёл легендарного Дирка Новицки.

«Я понял, что Джейсон Кидд имел в виду. Если мы говорим о наборе навыков, то Дончич определённо более талантливый, чем Новицки. Просто посмотрите, что он творит. Что касается достижений, то Лука даже рядом не стоит с Дирком. В этом плане их невозможно сравнивать», — приводит слова Мэриона TMZ.

В нынешнем сезоне НБА Лука Дончич принял участие в 44 матчах за «Даллас Маверикс», набирая в среднем за игру 34,6 очка, совершая 8,8 подбора и отдавая 9,5 результативной передачи.

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