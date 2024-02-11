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Тренер «Локомотива-Кубань» Секулич поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Тренер «Локомотива-Кубань» Секулич поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»
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Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Александр Секулич дал комментарий в преддверии матча с «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 11 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы понимаем, какого накала будет эта встреча — ведь нам противостоит серьёзный соперник с классным подбором игроков и великолепным тренерским штабом. А что касается нас самих, то мы в хорошей форме. Последние матчи играли неплохо, но необходимо минимизировать ошибки – всё то плохое, что мешало нам раскрыть весь свой потенциал.

Все убедились, насколько конкурентным стал чемпионат Единой лиги, уже по его первой части. Теперь, когда каждая победа на особом счету, я не сомневаюсь, что борьба станет ещё более острой. Уверен, что будет больше вовлечённости и ещё больше эмоций. В общем, с нетерпением ждём возобновления соревнования», — приводит слова Секулича официальный сайт краснодарского клуба.

Единая лига ВТБ . Группа А
11 февраля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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