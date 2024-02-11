Тренер «Локомотива-Кубань» Секулич поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Александр Секулич дал комментарий в преддверии матча с «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 11 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы понимаем, какого накала будет эта встреча — ведь нам противостоит серьёзный соперник с классным подбором игроков и великолепным тренерским штабом. А что касается нас самих, то мы в хорошей форме. Последние матчи играли неплохо, но необходимо минимизировать ошибки – всё то плохое, что мешало нам раскрыть весь свой потенциал.

Все убедились, насколько конкурентным стал чемпионат Единой лиги, уже по его первой части. Теперь, когда каждая победа на особом счету, я не сомневаюсь, что борьба станет ещё более острой. Уверен, что будет больше вовлечённости и ещё больше эмоций. В общем, с нетерпением ждём возобновления соревнования», — приводит слова Секулича официальный сайт краснодарского клуба.