Трипл-дабл Скотти Барнса не помешал «Кливленду» выиграть в девятый раз подряд

В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Торонто Рэпторс» уступили «Кливленд Кавальерс» со счётом 95:119.

Гости захватили лидерство с первой четверти, выиграв её с перевесом в шесть очков, а первую половину матча — +20. После большого перерыва «Кавальерс» увеличили свой отрыв, завершив встречу с гандикапом в 24 очка при всех четвертях в свою пользу.

Самым результативным игроком матча стал Скотти Барнс («Торонто»), оформивший трипл-дабл — на его счету 24 набранных очка, 10 подборов и 10 результативных передач. «Кливленд» одержал девятую победу в регулярном чемпионате подряд, в последний раз «Кавальерс» проигрывали 25 января.