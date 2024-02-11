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Трипл-дабл Скотти Барнса не помешал «Кливленду» выиграть в девятый раз подряд

Трипл-дабл Скотти Барнса не помешал «Кливленду» выиграть в девятый раз подряд
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В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Торонто Рэпторс» уступили «Кливленд Кавальерс» со счётом 95:119.

НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА Регулярный чемпионат. Календарь

Гости захватили лидерство с первой четверти, выиграв её с перевесом в шесть очков, а первую половину матча — +20. После большого перерыва «Кавальерс» увеличили свой отрыв, завершив встречу с гандикапом в 24 очка при всех четвертях в свою пользу.

Самым результативным игроком матча стал Скотти Барнс («Торонто»), оформивший трипл-дабл — на его счету 24 набранных очка, 10 подборов и 10 результативных передач. «Кливленд» одержал девятую победу в регулярном чемпионате подряд, в последний раз «Кавальерс» проигрывали 25 января.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
95 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Дик - 14, Барретт - 14, Олиник - 11, Куикли - 10, Агбаджи - 8, Пёлтль - 6, Трент-мл. - 6, Браун - 2, Макдэниелс, Нвора, Темпл, Буше, Уинслоу, Портер
Кливленд Кавальерс: Аллен - 18, Мобли - 17, Митчелл - 15, Страс - 14, ЛеВерт - 13, Ньянг - 13, Окоро - 12, Гарлэнд - 11, Меррилл - 6, Джером, Джонс, Уэйд
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