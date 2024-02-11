Кайл Лоури подпишет контракт с «Филадельфией Сиксерс»

37-летний американский разыгрывающий Кайл Лоури станет игроком команды «Филадельфия Сиксерс». Об этом сообщает ESPN.

Представитель баскетболиста Марк Бартелстейн заявил, что «Шарлотт Хорнетс» и игрок пришли к соглашению о выкупе действующего контракта. Также агент сообщил, что Кайл Лоури присоединится к «Филадельфии Сиксерс». Сумма контракта — $ 2,8 млн. Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне НБА Кайл Лоури принял участие в 37 матчах, набирая в среднем за игру 8,2 очка, совершая 3,5 подбора и отдавая четыре результативные передачи. Игрок является шестикратным участником Матча всех звёзд НБА. В 2019 году Лоури выиграл кубок Ларри О’Брайена в составе «Торонто Рэпторс».