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Бен Симмонс: я намерен вернуться на свой прежний уровень

Бен Симмонс: я намерен вернуться на свой прежний уровень
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Форвард команды «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался о своём здоровье.

«Я чувствую себя лучше, продолжаю работать. Шторм не длится вечно. Я намерен вернуться на свой прежний уровень», — приводит слова Симмонса журналист Майкл Скотто в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, в последние годы игрок испытывал проблемы, связанные с травмами. В частности, он недавно восстановился от травмы спины.

Сегодня, 11 февраля, Бен Симмонс отметился 13 набранными очками в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Сан-Антонио Спёрс». Также он совершил три подбора и отдал пять результативных передач. «Бруклин» одержал победу со счётом 123:103.

В общем и целом в текущем сезоне НБА Бен Симмонс принял участие в 11 матчах, набирая в среднем за игру семь очков, совершая 8,6 подбора и отдавая 6,4 результативной передачи.

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