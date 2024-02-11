Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский: впечатление, что в матче с «Уралмашем» я видел две разные команды МБА

Гомельский: впечатление, что в матче с «Уралмашем» я видел две разные команды МБА
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об игре МБА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем».

«У меня создалось такое впечатление, что вчера я видел две разные команды МБА. В первой половине – беспомощная, неумная, совершающая много необоснованных, невынужденных потерь. Во второй половине встречи МБА проснулась. Команда побежала, завершала быстрые прорывы и ранние нападения, сократив разрыв в счёте», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 10 февраля, «Уралмаш» оказался сильнее МБА со счётом 81:78. Встреча прошла на арене «Баскет Холл Москва». Самыми результативными игроками матча стали Стэнли Уиттакер и Андрей Лопатин, набравшие по 19 очков.

Единая лига ВТБ . Группа Б
10 февраля 2024, суббота. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
78 : 81
Уралмаш
Екатеринбург
МБА: Лопатин - 19, Трушкин - 17, Якушин - 12, Воронов - 11, Исмаилов - 6, Касаткин - 5, Коновалов - 5, Голдырев - 3, Барашков, Минченко, Личутин, Валиев
Уралмаш: Уиттакер - 19, Эллис - 16, Писклов - 13, Нэвелс - 11, Захаров - 10, Нэльсон - 6, Глазунов - 4, Даглас - 2, Пынько, Новиков, Балашов, Михеев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android