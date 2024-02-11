Гомельский: впечатление, что в матче с «Уралмашем» я видел две разные команды МБА

Популярный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об игре МБА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем».
«У меня создалось такое впечатление, что вчера я видел две разные команды МБА. В первой половине – беспомощная, неумная, совершающая много необоснованных, невынужденных потерь. Во второй половине встречи МБА проснулась. Команда побежала, завершала быстрые прорывы и ранние нападения, сократив разрыв в счёте», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.
Напомним, вчера, 10 февраля, «Уралмаш» оказался сильнее МБА со счётом 81:78. Встреча прошла на арене «Баскет Холл Москва». Самыми результативными игроками матча стали Стэнли Уиттакер и Андрей Лопатин, набравшие по 19 очков.
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