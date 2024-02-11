«Он как молодой Майкл Джордан». Кевин Гарнетт — об Энтони Эдвардсе

Бывший тяжёлый форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Кевин Гарнетт поделился мнением о защитнике «волков» Энтони Эдвардсе.

«Он как молодой Майкл Джордан образца 1984 года. Я наблюдаю за его игрой… Если бы Карла-Энтони Таунса не было в его команде, Эдвардс в среднем за игру набирал бы около 30 очков», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энтони Эдвардс принял участие в 49 матчах за «Миннесоту Тимбервулвз», набирая в среднем за игру 25,9 очка, совершая 5,2 подбора и отдавая 5,2 результативной передачи.

В данный момент «Миннесота» находится на первой строчке Западной конференции НБА. Команда одержала 36 побед и потерпела 16 поражений после 52 проведённых игр.