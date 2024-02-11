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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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«Зенит» уверенно одолел «Локомотив-Кубань» с разницей в 39 очков в матче Единой лиги

«Зенит» уверенно одолел «Локомотив-Кубань» с разницей в 39 очков в матче Единой лиги
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Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы А. В этой игре встретились санкт-петербургский «Зенит» и краснодарская команда «Локомотив-Кубань». Матч прошёл в Санкт-Петербурге. Хозяева одержали победу со счётом 106:67.

Единая лига ВТБ . Группа А
11 февраля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
106 : 67
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Курич - 24, Эртель - 21, Дублевич - 16, Фрейзер - 12, Жбанов - 10, Хантер - 10, Карасёв - 8, Зубков - 3, Морман - 2, Захаров, Вольхин, Торопов
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 21, Мартюк - 15, Бэрфорд - 8, Щербенев - 8, Уайт - 8, Елатонцев - 5, Ндур - 2, Темиров, Узинский, Ведищев, Сычков, Емченко

Стартовую четверть сине-бело-голубые выиграли со счётом 29:20. К большому перерыву краснодарцы сократили отставание на четыре очка. Третья десятиминутка завершилась в пользу «Зенита» с разницей в девять очков. В последней четверти петербуржцы уничтожили соперника с разницей в 25 очков.

Самым результативным игроком матча стал защитник санкт-петербургской команды Кайл Курич, набравший 24 очка. «Зенит» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. «Локомотив-Кубань» располагается на третьей позиции.

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