«Зенит» уверенно одолел «Локомотив-Кубань» с разницей в 39 очков в матче Единой лиги

Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы А. В этой игре встретились санкт-петербургский «Зенит» и краснодарская команда «Локомотив-Кубань». Матч прошёл в Санкт-Петербурге. Хозяева одержали победу со счётом 106:67.

Стартовую четверть сине-бело-голубые выиграли со счётом 29:20. К большому перерыву краснодарцы сократили отставание на четыре очка. Третья десятиминутка завершилась в пользу «Зенита» с разницей в девять очков. В последней четверти петербуржцы уничтожили соперника с разницей в 25 очков.

Самым результативным игроком матча стал защитник санкт-петербургской команды Кайл Курич, набравший 24 очка. «Зенит» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. «Локомотив-Кубань» располагается на третьей позиции.