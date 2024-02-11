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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Тренер «Зенита» Паскуаль побил рекорд Василия Карасёва по количеству матчей у руля команды

Тренер «Зенита» Паскуаль побил рекорд Василия Карасёва по количеству матчей у руля команды
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль установил новый рекорд по количеству матчей, сообщает пресс-служба клуба. Сегодня, 11 февраля, испанский специалист провёл 222-й матч у руля «Зенита» и обошёл бывшего главного тренера сине-бело-голубых Василия Карасёва, на счету которого 221 игра.

На третьей строчке в этом рейтинге располагается испанец Жоан Плаза, руководивший командой в 70 встречах.

Фото: БК «Зенит»

Напомним, «Зенит» одержал крупную победу над краснодарской командой «Локомотив-Кубань» со счётом 106:67. Матч прошёл в Санкт-Петербурге в рамках группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком матча стал защитник петербуржцев Кайл Курич, набравший 24 очка.

Единая лига ВТБ . Группа А
11 февраля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
106 : 67
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Курич - 24, Эртель - 21, Дублевич - 16, Фрейзер - 12, Жбанов - 10, Хантер - 10, Карасёв - 8, Зубков - 3, Морман - 2, Захаров, Вольхин, Торопов
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 21, Мартюк - 15, Бэрфорд - 8, Щербенев - 8, Уайт - 8, Елатонцев - 5, Ндур - 2, Темиров, Узинский, Ведищев, Сычков, Емченко
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