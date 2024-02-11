Тренер «Зенита» Паскуаль побил рекорд Василия Карасёва по количеству матчей у руля команды

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль установил новый рекорд по количеству матчей, сообщает пресс-служба клуба. Сегодня, 11 февраля, испанский специалист провёл 222-й матч у руля «Зенита» и обошёл бывшего главного тренера сине-бело-голубых Василия Карасёва, на счету которого 221 игра.

На третьей строчке в этом рейтинге располагается испанец Жоан Плаза, руководивший командой в 70 встречах.

Фото: БК «Зенит»

Напомним, «Зенит» одержал крупную победу над краснодарской командой «Локомотив-Кубань» со счётом 106:67. Матч прошёл в Санкт-Петербурге в рамках группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком матча стал защитник петербуржцев Кайл Курич, набравший 24 очка.