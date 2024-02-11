Тренер «Локомотива» Секулич назвал причину оглушительного поражения в матче с «Зенитом»
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Главный тренер краснодарской команды «Локомотив-Кубань» Александр Секулич прокомментировал разгромное поражение в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 106:67.
«Поздравляю «Зенит», он был намного лучше нас во всех аспектах игры. Особенно это касается второй половины. Мы просто не знали, как играть в нападении, и просто рассыпались», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги.
Напомним, матч прошёл в Санкт-Петербурге. Самым результативным игроком встречи стал защитник петербуржцев Кайл Курич, набравший 24 очка. «Зенит» располагается на четвёртой позиции турнирной таблицы. «Локомотив-Кубань» находится на третьей строчке.
Единая лига ВТБ . Группа А
11 февраля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
106 : 67
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Курич - 24, Эртель - 21, Дублевич - 16, Фрейзер - 12, Жбанов - 10, Хантер - 10, Карасёв - 8, Зубков - 3, Морман - 2, Захаров, Вольхин, Торопов
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 21, Мартюк - 15, Бэрфорд - 8, Щербенев - 8, Уайт - 8, Елатонцев - 5, Ндур - 2, Темиров, Узинский, Ведищев, Сычков, Емченко
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