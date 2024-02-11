Тренер «Локомотива» Секулич назвал причину оглушительного поражения в матче с «Зенитом»

Главный тренер краснодарской команды «Локомотив-Кубань» Александр Секулич прокомментировал разгромное поражение в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 106:67.

«Поздравляю «Зенит», он был намного лучше нас во всех аспектах игры. Особенно это касается второй половины. Мы просто не знали, как играть в нападении, и просто рассыпались», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги.

Напомним, матч прошёл в Санкт-Петербурге. Самым результативным игроком встречи стал защитник петербуржцев Кайл Курич, набравший 24 очка. «Зенит» располагается на четвёртой позиции турнирной таблицы. «Локомотив-Кубань» находится на третьей строчке.