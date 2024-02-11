Женская сборная России взяла реванш у Беларуси в рамках Кубка Дружбы

Завершился матч между женскими национальными командами России и Беларуси. Встреча состоялась в рамках товарищеского турнира Кубок Дружбы. Игра прошла в Минске (Беларусь). Россиянки одержали победу со счётом 83:60.

Стартовая четверть завершилась в пользу белорусской сборной со счётом 16:13. К большому перерыву гости перехватили преимущество. По итогам третьей десятиминутки хозяева сократили отставание до трёх очков. Однако в заключительной четверти сборная России разгромила Беларусь с разницей в 20 очков и одержала итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стала россиянка Анастасия Косу, набравшая 13 очков. Напомним, вчера, 10 февраля, белорусская сборная одержала победу над Россией со счётом 73:70.