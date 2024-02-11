«Мы дружелюбные». Американский игрок «Пари НН» рассказал о разнице между Россией и США

Американский разыгрывающий команды «Пари Нижний Новгород» Кейси Шеферд рассказал, чем отличаются люди в США и России.

«Думаю, что о русских не самые хорошие стереотипы. По моему опыту, в России люди прекрасные. Просто разные культуры — здесь и в Америке.

Мы дружелюбные. Постоянно веселимся, шутим. В России этого не любят. В России люди часто с серьёзными лицами. Но если начинаешь учить историю, то понимаешь, почему так происходит. Очень холодная страна. У людей на протяжении всей истории были тяжёлые периоды», — приводит слова Шеферда пресс-служба нижегородского клуба.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Кейси Шеферд принял участие в 10 матчах за «Пари НН», в среднем набирая 15,7 очка за игру, совершая 3,4 подбора и отдавая 4,6 результативной передачи.