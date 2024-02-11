Чемпион Евролиги — о дебюте за «Шарлотт»: не ожидал, что получу так много игрового времени

Новоиспечённый игрок «Шарлотт Хорнетс» Василик Мицич высказался по поводу своего дебюта за команду.

Мицич вышел в матче с «Мемфис Гриззлиз» (115:106). За 18 минут игрового времени сербский защитник набрал 18 очков, сделал 9 передач и заработал один подбор.

«Я не ожидал, что получу так много игрового времени. Моим единственным желанием было играть больше, все игроки этого хотят. Сегодня у меня появилось немного больше времени, чем обычно и я постарался его использовать по максимуму. Я очень счастлив», — приводит слова Мичича ESPN.

Мицич считается одним из самых успешных баскетболистов Европы, выступающих в данный момент. В составе турецкой команды он дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырёх».