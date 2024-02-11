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Гарнетт высказался о шансах «Лейкерс» стать чемпионами на Западе

Гарнетт высказался о шансах «Лейкерс» стать чемпионами на Западе
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался о шансах «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграть титул Западной конференции в этом сезоне Национальной баскетбольной лиги.

«Я думаю, что любой, кто смотрит на команду «Лейкерс» и говорит о том, что они могут побороться за титул на Западе, несёт полный бред», — приводит слова Гарнетта Sportskeeda.

Напомним, вчера, 10 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра проходила в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 139:122. Эта победа стала для «Лейкерс» 28-й в 54 матчах текущего сезона.

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