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Батлер пропустит матч с «Бостоном» из-за смерти члена семьи

Батлер пропустит матч с «Бостоном» из-за смерти члена семьи
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Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер не сможет принять участия в матче с «Бостон Селтикс» из-за смерти одного из членов семьи. Об этом сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.

На данный момент «Майами» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. На счету клуба из Флориды 28 побед и 24 поражения в регулярном чемпионате сезона-2023/2024.

Напомним, в прошлом сезоне НБА «Майами» во главе с Джимми Батлером вышел в финал плей-офф, где клуб из Флориды уступил будущему чемпиону ассоциации «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

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