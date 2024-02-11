Кевин Лав назвал лучшую команду НБА в этом сезоне

Тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», американский ветеран Кевин Лав назвал лучшую команду лиги в этом сезоне.

«Бостон» демонстрирует прекрасные результаты. Они были, пожалуй, лучшей командой НБА на протяжении всего сезона.

В предыдущем матче они отлично забивали. Но, конечно же, на домашней площадке мы хотим показать лучший результат, оказать серьёзное сопротивление и постараться одержать победу», – приводит слова Лава The Miami Herald.

Напомним, «Майами» в следующем матче встретятся как раз с Бостоном».

Кевину Лаву 35 лет. Баскетболист дебютировал в НБА в 2008 году и до 2014-го выступал за «Миннесоту Тимбервулвз». Лав является чемпионом НБА 2016 года, а также четырёхкратным участником Матча всех звёзд.