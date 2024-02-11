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Динвидди получит $ 1 в качестве бонуса, если одержит победу в НБА с «Лейкерс»

Динвидди получит $ 1 в качестве бонуса, если одержит победу в НБА с «Лейкерс»
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30-летний разыгрывающий Спенсер Динвидди получит $ 1 в качестве бонуса за победу в Национальной баскетбольной лиге с «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает журналист ESPN Бобби Маркс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее баскетболист перешёл в «Торонто Рэпторс» из команды «Бруклин Нетс» в результате обмена. Позже канадский клуб отчислил разыгрывающего, чтобы не выплачивать игроку бонус в размере $ 1,5 млн за количество проведённых матчей в сезоне.

В нынешнем сезоне НБА Спенсер Динвидди принял участие в 48 матчах, в среднем набирая за игру 12,6 очка, совершая 3,3 подбора и отдавая шесть результативных передач.

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