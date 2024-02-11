Динвидди официально стал игроком «Лейкерс»

Разыгрывающий Спенсер Динвидди официально стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В составе «озёрников» Динвидди будет выступать под 26-м номером.

Контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024. По нему защитник заработает $ 1,5 млн, сообщает The Athletic.

Напомним, ранее баскетболист перешёл в «Торонто Рэпторс» из команды «Бруклин Нетс» в результате обмена. Позже канадский клуб отчислил разыгрывающего, чтобы не выплачивать игроку бонус в размере $ 1,5 млн за количество проведённых матчей в сезоне.

В нынешнем сезоне НБА Спенсер Динвидди принял участие в 48 матчах, в среднем набирая за игру 12,6 очка, совершая 3,3 подбора и отдавая шесть результативных передач.