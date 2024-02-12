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20 очков Влада Голдина принесли «Флориде Атлантик Оулз» победу в матче NCAA

20 очков Влада Голдина принесли «Флориде Атлантик Оулз» победу в матче NCAA
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Российский центровой «Флориды Атлантик Оулз» Владислав Голдин показал высокую результативность в выездном матче регулярного сезона NCAA с клубом «Вичита Стэйт Шокерс».

Российский баскетболист провёл на паркете 31 минуту, на его счету 20 набранных очков, девять подборов, пять результативных передач, один блок-шот и два перехвата. «Флорида Атлантик Оулз» одержала победу в овертайме со счётом 95:82 OT.

Этот матч стал для Голдина третьим по результативности в текущем сезоне и лучшим по результативности победным. Владислав занимает второе место в NCAA по точности попаданий с игры — этот показатель у него составляет 66,5%.

После 11 матчей команда Голдина делит второе и третье места в конференции American, уступая одну победу лидерам из «Саут Флорида Буллз».

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