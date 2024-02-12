Джейлен Браун высказался о Робинсоне после неспортивного фола за инцидент с ним

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался об эпизоде с форвардом «Майами Хит» Данканом Робинсоном, который произошёл в матче регулярного чемпионата НБА между их командами. Напомним, Браун получил неспортивный фол после того, как во время борьбы дёрнул Робинсона за руку, повалив его на паркет.

«Я думаю, Данкан точно знал, что делал. Я просто пытался высвободить руку. Даже не знаю, что он пытался сделать, но держу пари, что больше он этого не сделает. Это было что-то вроде провокации. Думаю, он не хотел играть в защите», — сказал Браун во время пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Селтикс» победили со счётом 110:106.