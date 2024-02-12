Д'Анджело Расселл прояснил отношение к новичку «Лейкерс» Спенсеру Динвидди

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл поделился мнением о Спенсере Динвидди, который недавно стал игроком «озёрников».

«Я его фанат. Впрочем, вы и сами скоро с ним познакомитесь», — сказал Расселл на пресс-конференции.

Напомним, недавно Динвидди перешёл в «Торонто Рэпторс» из «Бруклин Нетс» в результате обмена. Позже канадский клуб отчислил разыгрывающего, чтобы не выплачивать ему бонус в размере $ 1,5 млн за количество проведённых матчей в сезоне. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Спенсер к настоящему моменту принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 12,6 очка, делал 3,3 подбора и шесть результативных передач.

«Лейкерс» сейчас занимают девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции.