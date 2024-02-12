Леброн Джеймс оценил переход в «Лейкерс» Спенсера Динвидди

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о преимуществах, которые получила команда с приходом разыгрывающего Спенсера Динвидди.

«Плеймейкер, ещё один игрок, который умеет работать с мячом, ещё один ветеран. Ветеран такого уровня всегда принесёт пользу. Он нам поможет. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Леброна на своей странице в социальных сетях обозреватель Грант Афсет.

Напомним, недавно Динвидди перешёл в «Торонто Рэпторс» из «Бруклин Нетс» в результате обмена. Позже канадский клуб отчислил разыгрывающего, чтобы не выплачивать ему бонус в размере $ 1,5 млн за количество проведённых матчей в сезоне. В «Лейкерс» игрок перешёл до конца нынешнего сезона НБА.