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Леброн Джеймс оценил переход в «Лейкерс» Спенсера Динвидди

Леброн Джеймс оценил переход в «Лейкерс» Спенсера Динвидди
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о преимуществах, которые получила команда с приходом разыгрывающего Спенсера Динвидди.

«Плеймейкер, ещё один игрок, который умеет работать с мячом, ещё один ветеран. Ветеран такого уровня всегда принесёт пользу. Он нам поможет. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Леброна на своей странице в социальных сетях обозреватель Грант Афсет.

Напомним, недавно Динвидди перешёл в «Торонто Рэпторс» из «Бруклин Нетс» в результате обмена. Позже канадский клуб отчислил разыгрывающего, чтобы не выплачивать ему бонус в размере $ 1,5 млн за количество проведённых матчей в сезоне. В «Лейкерс» игрок перешёл до конца нынешнего сезона НБА.

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