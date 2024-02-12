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Хавьер Паскуаль заменит Велимира Перасовича на Матче всех звёзд Единой лиги

Хавьер Паскуаль заменит Велимира Перасовича на Матче всех звёзд Единой лиги
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заменит Велимира Перасовича (УНИКС) на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс-служба лиги. Сообщается, что соответствующее решение было принято в связи с состоянием здоровья Перасовича. В результате специалист не сможет появиться на спортивно-развлекательном мероприятии.

В «Команду Паскуаля» вошли следующие игроки: Джеремайя Мартин («Енисей»), Айзея Риз («ПАРМА»), Трент Фрейзер («Зенит»), Джеремайя Хилл («Руна»), Михаил Кулагин («Самара»), Антон Глазунов («Уралмаш»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Амат М’Бай (ЦСКА), Би Джей Джонсон («Парма»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Джален Рейнольдс (УНИКС).

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча запланировано на 17:00 мск.

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