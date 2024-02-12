Перасович сделал заявление после отказа от участия в Матче всех звёзд Единой лиги

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал вынужденное решение отказаться от участия в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Специалист должен был возглавить одну из команд, однако пропустит мероприятие из-за проблем со здоровьем. Перасовича заменит Хавьер Паскуаль из «Зенита».

«Приношу извинения за то, что не смогу стать частью великолепного шоу – Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Хавьер Паскуаль – один из лучших тренеров в Европе. На мой взгляд, его участие в этом баскетбольном празднике станет значимым событием в истории проведения мероприятия», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги состоится 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.