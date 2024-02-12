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Паскуаль отреагировал на назначение на Матч всех звёзд ЕЛ вместо Перасовича

Паскуаль отреагировал на назначение на Матч всех звёзд ЕЛ вместо Перасовича
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу предстоящего участия в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. На спортивно-развлекательном мероприятии испанский специалист заменит Велимира Перасовича из УНИКСа, который пропустит предстоящее событие из-за проблем со здоровьем. Оппонировать Паскуалю будет команда Эмила Райковича.

«В первую очередь хочу сказать, что мне очень приятно получить от Единой лиги ВТБ приглашение на Матч всех звёзд. Это будет интересное противостояние, будет здорово провести время с лучшими игроками лиги. Спасибо за приглашение, уверен, что смогу насладиться этим моментом», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

Матч всех звёзд Единой лиги состоится 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

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