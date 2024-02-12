«Автодор» обыграл «Астану» в матче Единой лиги
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В Астане (Казахстан) завершился матч группового этапа Единой лиги между «Астаной» и «Автодором» из Саратова. Победу со счётом 82:65 (20:17, 17:22, 24:13, 21:14) одержал «Автодор».
Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Душан Беслач, набравший 20 очков. Ещё 17 очков на свой счёт записал американский центровой Рэйшон Хэммондс. По 15 очков набрали Синдариус Торнвелл и Малик Ньюмэн.
В составе «Астаны» отличился американский защитник Карвел Андерсон, на его счету 22 очка, 16 очков набрал ещё один представитель США, центровой Ройс Хэмм.
Единая лига ВТБ . Группа Б
12 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
65 : 82
Автодор
Саратов
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Дэвис, Пушица, Щербак, Скиппер-Браун, Хэмм, Марчук, Гаврилов, Марчук, Андерсон, Майдекин
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Ньюмэн, Гаррет, Мавра, Фридзон
Следующий матч «Автодор» проведёт 3 марта и сыграет с белорусским «Минском». «Астана» 3 марта встретится с московской «Руной».
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