«Автодор» обыграл «Астану» в матче Единой лиги

В Астане (Казахстан) завершился матч группового этапа Единой лиги между «Астаной» и «Автодором» из Саратова. Победу со счётом 82:65 (20:17, 17:22, 24:13, 21:14) одержал «Автодор».

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Душан Беслач, набравший 20 очков. Ещё 17 очков на свой счёт записал американский центровой Рэйшон Хэммондс. По 15 очков набрали Синдариус Торнвелл и Малик Ньюмэн.

В составе «Астаны» отличился американский защитник Карвел Андерсон, на его счету 22 очка, 16 очков набрал ещё один представитель США, центровой Ройс Хэмм.

Следующий матч «Автодор» проведёт 3 марта и сыграет с белорусским «Минском». «Астана» 3 марта встретится с московской «Руной».