«Зенит» сообщил об изменении расписания мартовских матчей с ЦСКА

Баскетбольный клуб «Зенит», в соответствии с решением Директората Единой лиги ВТБ, официально сообщил об изменении дат проведения матчей с московским ЦСКА в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги.

Домашняя встреча с армейцами, запланированная на понедельник, 25 марта, состоится в пятницу, 1 марта, в Санкт-Петербурге на паркете КСК «Арена».

Выездная игра, которая должна была пройти 2 марта в Москве, перенесена на 25 марта.

Ранее приобретенные абонементы и мини-абонементы — действительны.

Информация о времени матча и старте продаж билетов будет опубликована дополнительно после назначения времени матчей лигой.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял первое место, «Зенит» расположился на четвёртой строчке.