«Времена изменились». Атаман выступил с обращением к фанатам «Олимпиакоса»

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман выступил с обращением к болельщикам конкурирующего «Олимпиакоса».

«Люди говорят мне спасибо, они хотят получить седьмую звезду в Европе и одолеть «Олимпиакос». Я часто встречаю и болельщиков «Олимпиакоса», и большинство из них говорят мне: «Мы за «Олимпиакос», но мы уважаем вашу работу, хоть мы и победим». А я отвечаю: «Мне жаль, но времена изменились, теперь я здесь, и победим мы».

На первой встрече с владельцем Димитрисом Яннакопулосом я увидел, что у него есть желание вернуть «Панатинаикос» на элитный европейский уровень. Я увидел, что у него есть желание начать со мной революцию. На тот момент мой путь в «Анадолу Эфес» подошёл концу, и, конечно же, проект мне понравился, я поверил в него», — приводит слова Атамана Eurohoops.