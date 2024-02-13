Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж стал рекордсменом «Лос-Анджелес Клипперс»

Пол Джордж стал рекордсменом «Лос-Анджелес Клипперс»
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж вышел на первое место по реализованным трёхочковым броскам в истории команды. В настоящий момент в активе Джорджа 739 точных бросков из-за дуги. Для этого ему потребовалось пять сезонов.

Ранее лидером «Клипперс» по трёхочковым броскам был Эрик Пиатковски (738 за девять сезонов). Топ-3 замыкает Джей Джей Редик (674 очка за четыре сезона).

Отметим, что в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (100:121) Пол набрал 18 очков, совершил шесть подборов и отдал три результативные передачи.
Ранее Джордж дал комментарий по поводу возможного продления контракта с командой.

Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку:

Материалы по теме
«Это моя цель». Пол Джордж намерен продлить контракт с «Клипперс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android