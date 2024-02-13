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Мело Тримбл из ЦСКА заменит игрока «Зенита» Трента Фрейзера на Матче всех звёзд ЕЛ

Мело Тримбл из ЦСКА заменит игрока «Зенита» Трента Фрейзера на Матче всех звёзд ЕЛ
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Американский защитник ЦСКА Мело Тримбл заменит разыгрывающего «Зенита» Трента Фрейзера в команде Хавьера Паскуаля на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Сообщается, что игрок «Зенита» не сможет выступить в матче по семейным обстоятельствам.

В нынешнем сезоне сезоне Тримбл набирает в среднем по 13,4 очка, 3,0 подбора, 3,9 передачи (лидирует в составе армейцев), 1,2 перехвата (лидирует в составе армейцев) за матч.

Напомним, Паскуаль, в свою очередь, на Матче всех звёзд заменил Велимира Перасовича. Главный тренер УНИКСа не сможет появиться на мероприятии в связи с состоянием здоровья.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало запланировано на 17:00 мск.

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