ЦСКА назвал расписание своих товарищеских февральских матчей в Турции

Московский ЦСКА в ходе февральской паузы в Единой лиге ВТБ оправится в Стамбул (Турция), где примет участие в нескольких товарищеских матчах. Об этом информирует пресс-служба команды.

Отмечается, что 22 февраля красно-синие сыграют с «Бешикташем», который в настоящий момент занимает третье место во внутреннем первенстве. Встреча начнётся в 14:30 мск. 24 февраля в 14:00 мск армейцы проведут матч с лидером чемпионата Турции «Анадолу Эфесом».

В пресс-службе московской команды обратили внимание, что обе игры состоятся на тренировочных аренах без зрителей. О трансляциях матчей будет сообщено позже.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в группе А в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги.