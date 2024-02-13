«Уровень НБА». Йокубайтис высказался о переходе в «Барселону» Рики Рубио

Литовский разыгрывающий «Барселоны» Рокас Йокубайтис поделился мнением об испанце Рики Рубио, который недавно присоединился к каталонской команде.

«Как мы все знаем, особенно каталонцы, Рики Рубио – один из лучших в Испании, мега-игрок уровня НБА. Я вырос, наблюдая за его выступлениями. Он восхитительный игрок, обладающий невероятным талантом, и я очень рад, что он здесь. У Рики большой опыт. Он играет на позиции разыгрывающего, как и я. Так что для меня это хорошая возможность поучиться у него и увидеть игру так, как её видит Рики. Я в восторге и надеюсь, что вместе мы пойдём по правильному пути», — приводит слова Йокубайтиса Sport.es.

Евролига. «Барселона» — «Виртус Болонья»:

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.