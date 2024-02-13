Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван игрок, которого «Уорриорз» категорично отказываются обменивать

Назван игрок, которого «Уорриорз» категорично отказываются обменивать
Комментарии

«Голден Стэйт Уорриорз» считает приоритетной задачу по сохранению лёгкого форварда Жонатана Куминга в составе. Об этом рассказала обозреватель и инсайдер Рамона Шелберн.

Как рассказала Шелберн, «Уорриорз» считают Куминга «неприкасаемым» в контексте возможных переговоров по обмену.

«Фактически они говорят: «Мы никогда его не обменяем». Он неприкасаемый», — приводит слова Шелберн ESPN US.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Куминга к настоящему моменту принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 15,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 1,8 передачи.

«Голден Стэйт» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 26 побед при 25 поражениях.

Материалы по теме
Аренас объяснил, почему Грин имеет основания демонстрировать скандальное поведение
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android