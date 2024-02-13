Назван игрок, которого «Уорриорз» категорично отказываются обменивать

«Голден Стэйт Уорриорз» считает приоритетной задачу по сохранению лёгкого форварда Жонатана Куминга в составе. Об этом рассказала обозреватель и инсайдер Рамона Шелберн.

Как рассказала Шелберн, «Уорриорз» считают Куминга «неприкасаемым» в контексте возможных переговоров по обмену.

«Фактически они говорят: «Мы никогда его не обменяем». Он неприкасаемый», — приводит слова Шелберн ESPN US.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Куминга к настоящему моменту принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 15,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 1,8 передачи.

«Голден Стэйт» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 26 побед при 25 поражениях.