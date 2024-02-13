Рики Рубио вызван в сборную Испании на отборочные матчи Евробаскета-2025

Разыгрывающий «Барселоны» Рики Рубио, страдавший от психологических проблем, попал в состав сборной Испании по баскетболу на отборочные матчи чемпионата Европы, которые пройдут в конце февраля.

Состав сборной Испании на квалификационные матчи Евробаскета-2025: Альберто Абальде, Карлос Алосен, Дарио Брисуэла, Виктор Клавер, Альберто Диас, Хайме Фернандес, Руди Фернандес, Хуанчо Эрнангомес, Хабьер Лопес-Аростеги, Хоэль Парра, Хайме Прадилья, Рики Рубио, Себастьян Сайс, Янкуба Сима.

Напомним, прошлым летом Рики Рубио объявил, что приостанавливает спортивную карьеру из-за психологических проблем. Игрок не поехал в составе сборной Испании на чемпионат мира по баскетболу 2023 года. 6 февраля «Барселона» объявила о подписании контракта с игроком.