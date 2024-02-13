«Бешикташ» хотел заполучить Коркмаза, но он намерен вернуться в НБА

«Бешикташ», выступающий в баскетбольном Еврокубке, хотел подписать контракт со свободным агентом Фурканом Коркмазом. Стороны провели встречу в Стамбуле, во время которой турецкий игрок сообщил, что хочет вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). Об этом сообщает Eurohoops со ссылкой на Orta Giris.

По информации источника, ожидается, что Фуркан Коркмаз вернётся в США в субботу, 17 февраля. Ранее «Филадельфия Сиксерс» обменяла баскетболиста в «Индиану Пэйсерс», а новая команда отказалась от него.

В нынешнем сезоне НБА Фуркан Коркмаз принял участие в 35 матчах, в среднем за игру набирая 2,5 очка, совершая 0,9 подбора и отдавая 0,7 результативной передачи.

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