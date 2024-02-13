«Уралмаш» нанёс «Минску» 28-е поражение кряду в Единой лиге

Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы Б. В этой игре встретились белорусский «Минск» и екатеринбургский «Уралмаш». Матч прошёл на «Минск-арене». Гости одержали победу со счётом 89:77.

Стартовая четверть завершилась в пользу екатеринбуржцев со счётом 18:17. К большому перерыву «Уралмаш» увеличил своё преимущество ещё на четыре очка. К концу третьей десятиминутки белорусская команда сумела обойти оппонента на одно очко. Однако гости были сильнее в заключительной четверти.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Минска» Джарред Огунгбени-Джексон и Григорий Мотовилов, набравшие по 21 очку. «Минск», проигравший все свои матчи в этом сезоне, находится на последней строчке турнирной таблицы. «Уралмаш» располагается на второй позиции группы Б.