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«Уралмаш» нанёс «Минску» 28-е поражение кряду в Единой лиге

«Уралмаш» нанёс «Минску» 28-е поражение кряду в Единой лиге
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Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы Б. В этой игре встретились белорусский «Минск» и екатеринбургский «Уралмаш». Матч прошёл на «Минск-арене». Гости одержали победу со счётом 89:77.

Единая лига ВТБ . Группа Б
13 февраля 2024, вторник. 17:30 МСК
Минск
Минск
Окончен
77 : 89
Уралмаш
Екатеринбург
Минск: Огунгбени-Джексон - 21, Мотовилов - 21, Стубеда - 13, Чебашек - 11, Микульский - 4, Куратник - 4, Дуду - 3, Щербаков, Борисевич, Зечевич, Близнюк
Уралмаш: Эллис - 18, Уиттакер - 17, Нэвелс - 16, Глазунов - 12, Захаров - 10, Балашов - 8, Писклов - 5, Пынько - 2, Михеев - 1, Новиков, Прощенко

Стартовая четверть завершилась в пользу екатеринбуржцев со счётом 18:17. К большому перерыву «Уралмаш» увеличил своё преимущество ещё на четыре очка. К концу третьей десятиминутки белорусская команда сумела обойти оппонента на одно очко. Однако гости были сильнее в заключительной четверти.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Минска» Джарред Огунгбени-Джексон и Григорий Мотовилов, набравшие по 21 очку. «Минск», проигравший все свои матчи в этом сезоне, находится на последней строчке турнирной таблицы. «Уралмаш» располагается на второй позиции группы Б.

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