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«Финикс Санз» подпишет контракт с 35-летним экс-форвардом «Торонто»

«Финикс Санз» подпишет контракт с 35-летним экс-форвардом «Торонто»
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«Финикс Санз» завершает сделку по приобретению 35-летнего форварда, свободного агента Таддеуса Янга. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в социальной сети Х (бывший Twitter).

Последним клубом, за который успел поиграть баскетболист, был «Торонто Рэпторс». Заключительный матч за эту команду он провёл в четверг, 8 февраля. Позже Таддеус Янг был обменян в «Бруклин Нетс». Нью-йоркский клуб отчислил его.

В нынешнем сезоне НБА Таддеус Янг принял участие в 23 матчах за «Торонто Рэпторс», набирая в среднем за игру пять очков, совершая 3,3 подбора и отдавая 2,2 результативной передачи.

В данный момент «Финикс Санз» находится на шестой строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА. Команда одержала 31 победу и потерпела 22 поражения.

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